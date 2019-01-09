Carter: "Zion Williamson, NBA'e hazır"

Vince Carter, Duke Üniversitesi yıldızı Zion Williamson hakkında konuştu ve kendisinin "NBA'e hazır olduğunu" söyledi.
Aynı Zion gibi, 1990lı yılların ortalarında North Carolina Üniversitesi'nde ortaya koyduğu muazzam atletizmiyle dünyada bütün dikkatleri üzerine çekmiş olan Carter, Zion'ın neler hissettiğini anladığını belirtti ve kendisi hakkındaki düşüncelerini açıkladı: "NBA'e hazır olacak. Bu lige geldiğimde öğrendiğim şeylerden biri de, evet atletiğim ama bir sürü adam atletik olacağıydı. Ortaya başka ne koyacaksın? Bana kalırsa o da, benim gibi bu süreçten geçecek. Herkes 'smaç basabiliyor' diyecek ama ligde diğer süper atletik oyuncular da olunca, 'Başka ne yapabiliyor?' diyecekler." "Kendisi süper atletik biri. Şimdiden NBA vücudu da var. Her şeyden çok, yapabildikleriyle bence acele etmeyip, oyununu geliştirmesi gerekiyor. Çünkü buraya geldiğinizde, beklenti olarak her şey çok daha farklı. Bir sürü buraya gelen adam, geldiklerinde hala gelişim halinde oluyor." "Drafta girmeye karar verdiğinde tabii ki 1 numaradan seçilme potansiyeli var. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum."
Williamson, NCAA'deki Duke Blue Devils ekibinde sezonda 20.2 sayı, 9.5 ribaund, 1.9 blok ve 2.1 top çalma istatistikleriyle oynuyor.