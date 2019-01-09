Carter: "Zion Williamson, NBA'e hazır"

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Vince Carter, Duke Üniversitesi yıldızı Zion Williamson hakkında konuştu ve kendisinin "NBA'e hazır olduğunu" söyledi.Aynı Zion gibi, 1990lı yılların ortalarında North Carolina Üniversitesi'nde ortaya koyduğu muazzam atletizmiyle dünyada bütün dikkatleri üzerine çekmiş olan Carter, Zion'ın neler hissettiğini anladığını belirtti ve kendisi hakkındaki düşüncelerini açıkladı:Williamson, NCAA'deki Duke Blue Devils ekibinde sezonda 20.2 sayı, 9.5 ribaund, 1.9 blok ve 2.1 top çalma istatistikleriyle oynuyor.