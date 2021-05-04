Carmelo, NBA tarihi sayı krallığında 10. sırada!

🙌🏾Carmelo Anthony, dün gece Hawks'a karşı 14 sayı bularak, NBA tarihi sayı krallığında 10. sıraya yerleşti!



Melo'nun şu anda 27.314 kariyer sayısı bulunuyor! 🤩pic.twitter.com/86LSNZqZt7



— Sporxtv (@sporxtv) May 4, 2021

Portland Trail Blazers süperstarı Carmelo Anthony, dün gece Atlanta Hawks'a karşı 14 sayı bularak, NBA tarihi sayı krallığında 10. sıraya yerleşti!Karşılaşmada 22 dakika forma giyip 14 sayı kaydeden Melo, ikinci çeyreğin başlarında bir üçlük isabeti bularak Elvin Hayes'i geride bıraktı.Maçtan sonra Melo, şu açıklamalarda bulundu:Kariyerinde an itibariyle 27.318 sayıyla sahip olan Anthony'nin bir sonraki hedefi, dokuzuncu sırada yer alan ve arada 100 sayıdan az fark bulunan Moses Malone olacak. Melo sezonun başlarında Tim Duncan'ı, Dominique Wilkins'i, Oscar Robertson'ı ve Hakeem Olajuwon'ı geride bırakmıştı.Melo'nun dün geceki performansı şu şekildeydi!