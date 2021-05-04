Carmelo, NBA tarihi sayı krallığında 10. sırada!

Portland Trail Blazers süperstarı Carmelo Anthony, dün gece Atlanta Hawks'a karşı 14 sayı bularak, NBA tarihi sayı krallığında 10. sıraya yerleşti!
Karşılaşmada 22 dakika forma giyip 14 sayı kaydeden Melo, ikinci çeyreğin başlarında bir üçlük isabeti bularak Elvin Hayes'i geride bıraktı.
Maçtan sonra Melo, şu açıklamalarda bulundu:
"Herhangi bir şeyin en iyi 10'u arasına girmek, özel bir şeydir. Bu anı asla hafife almak istemem. Ne kadar büyük olduğunun bilincindeyim. Hâlâ bu işi yapmaya devam ettiğim için, gerçek gibi gelmiyor.
Bu anın geleceğini biliyordum. Önceki anların çok farkında olmamıştım. 15'inci, 13'üncü veya 11'inci olacağım zamanları bilmiyordum ama 10'uncu olacağım zamanı biliyordum. Maça girerken hissetmiştim. Aceleye etmek ya da zorlamak falan istemedim; oyunun akışında doğal bir şekilde gerçekleşsin istedim. Bugün iyi hissediyordum zaten, şutlarım erkenden girmeye başlamıştı. Bu da işimi kolaylaştırdı, rahat bir nefes alabilmiştim.
Birkaç yıl önce, bu anı yaşayabileceğimi sanmıyordum. Sebep ne olursa olsun, lig dışındaydım. Ama geri döndüm ve azmimi koruyarak güçlü kaldım. Şimdi de ilk 10 arasındayım."
Kariyerinde an itibariyle 27.318 sayıyla sahip olan Anthony'nin bir sonraki hedefi, dokuzuncu sırada yer alan ve arada 100 sayıdan az fark bulunan Moses Malone olacak. Melo sezonun başlarında Tim Duncan'ı, Dominique Wilkins'i, Oscar Robertson'ı ve Hakeem Olajuwon'ı geride bırakmıştı.
Melo'nun dün geceki performansı şu şekildeydi!