Carlisle: "1985 Noel gününde, şampiyon olana kadar içkiyi bıraktık!"

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, 1985'te Boston Celtics'te oynarken New York Knicks'e Noel günündeki maçı kaybettikten sonra, takım arkadaşlarıyla şampiyonluğa kadar içkiyi bıraktıklarını söyledi.



1985-86 sezonunun Celtics'i, tüm zamanların en iyi NBA takımlarından biri olarak kabul ediliyor. Normal sezonda 67-15 derecesi tutturan ekip, Houston Rockets karşısında şampiyonluğu kazanmıştı. Koçları ise, yakın zamanda vefat eden Celtics efsanesi KC Jones'tu.



O şampiyonluk kadrosunun bir parçası olan şimdiki Mavericks başantrenörü Carlisle, Bob Ryan & Jeff Goodman NBA Podcast'te konuk oldu ve Noel'de New York karşısında 25 sayılık farktan maç vermeselerdi, Boston'ın şampiyon olamayabileceğini açıkladı:



"New York'ta, o dönem pek iyi olmayan bir takıma 25 sayıdan maç verdiğimizde, veteranlar bir araya gelmiş ve şampiyonluğu kazanana kadar içkiyi bırakmaya karar vermişlerdi."