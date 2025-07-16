CANLI: Wolfsberger - Beşiktaş

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor.
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başladı. Müsabaka HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.
CANLI TAKİP:
WOLFSBERGER: 2 (30' Zukic, 44' M. Sulzner)
BEŞİKTAŞ: 2 (36' Demir Ege Tıknaz, 45+1' Kartal Kayra)
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ XI: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurásek, Kartal, Demir, Mário, Rashica, Rafa, Abraham
WOLFSBERGER XI: Polster, Gruber, Diabate, Wimmer, Matic, Piesinger, Sulzner, Renner, Ballo, Kojzek.