CANLI: Fenerbahçe - Mol Fehervar

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar.
Mol Fehervar: Rockov, Nego, Rus, Lüftner, Shabanov, Pokomy, Hangya, Pinto, Petryak, Dardai, Zivzivadze
1. DEVRE
FENERBAHÇE: 0
MOL FEHERVAR: 0
Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar.
Mol Fehervar: Rockov, Nego, Rus, Lüftner, Shabanov, Pokomy, Hangya, Pinto, Petryak, Dardai, Zivzivadze
1. DEVRE
FENERBAHÇE: 0
MOL FEHERVAR: 0
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