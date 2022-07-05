CANLI: Fenerbahçe - Mol Fehervar

Fenerbahçe, hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Fenerbahçe - Mol Fehervar
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05 Temmuz 2022 19:29
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, Macaristan ekibi Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar.

Mol Fehervar: Rockov, Nego, Rus, Lüftner, Shabanov, Pokomy, Hangya, Pinto, Petryak, Dardai, Zivzivadze

1. DEVRE

FENERBAHÇE: 0
MOL FEHERVAR: 0

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