CANLI | CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında deplasmanda Rus ekibiyle karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI | CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko
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22 Ocak 2021 19:56
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI
CSKA MOSKOVA: 13
FENERBAHÇE BEKO: 6

*1. çeyrek oynanıyor...

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