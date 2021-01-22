CANLI | CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya geliyor.
Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI
CSKA MOSKOVA: 13
FENERBAHÇE BEKO: 6
*1. çeyrek oynanıyor...
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Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI
CSKA MOSKOVA: 13
FENERBAHÇE BEKO: 6
*1. çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR! TIKLAYIN...