CANLI | Başakşehir - Ibeira

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Ibeira ile karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
BAŞAKŞEHİR: 0
IBERIA: 0
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
RAMS Başakşehir XI: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Leo Duarte, Opoku, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek, Davidson.
Iberia XI: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
BAŞAKŞEHİR: 0
IBERIA: 0
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
RAMS Başakşehir XI: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Leo Duarte, Opoku, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek, Davidson.
Iberia XI: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU