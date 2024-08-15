CANLI | Başakşehir - Ibeira

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Iberia ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Başakşehir - Ibeira
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15 Ağustos 2024 20:43
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 21:01
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Ibeira ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

BAŞAKŞEHİR: 0
IBERIA: 0

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İLK 11'LER

RAMS Başakşehir XI: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Leo Duarte, Opoku, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Piatek, Davidson.

Iberia XI: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Tabatadze, Mamageishvili, Ceickne.

 

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