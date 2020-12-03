Caner Osmanpaşa: 'İnanılmaz yorgunuz!'

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 1-0 mağlup olan Sivasspor'un savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
İddialarının devam etmesinin önemine vurgu yapan Osmanpaşa, "Burada kaybetmemek istiyorduk. En kötü 1 puanı alıp iddiamız devam etsin diye düşündük. Takımda Covid'le alakalı problem var. Hep aynı oyunculara yüklendik. İnanılmaz yorgunuz. Neyse ki iddiamız devam ediyor. Son maçı kazanıp inşallah gruptan çıkacağız." dedi.
İddialarının devam etmesinin önemine vurgu yapan Osmanpaşa, "Burada kaybetmemek istiyorduk. En kötü 1 puanı alıp iddiamız devam etsin diye düşündük. Takımda Covid'le alakalı problem var. Hep aynı oyunculara yüklendik. İnanılmaz yorgunuz. Neyse ki iddiamız devam ediyor. Son maçı kazanıp inşallah gruptan çıkacağız." dedi.