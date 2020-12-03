Caner Osmanpaşa: 'İnanılmaz yorgunuz!'

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 1-0 mağlup olan Sivasspor'un savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.



İddialarının devam etmesinin önemine vurgu yapan Osmanpaşa, "Burada kaybetmemek istiyorduk. En kötü 1 puanı alıp iddiamız devam etsin diye düşündük. Takımda Covid'le alakalı problem var. Hep aynı oyunculara yüklendik. İnanılmaz yorgunuz. Neyse ki iddiamız devam ediyor. Son maçı kazanıp inşallah gruptan çıkacağız." dedi.



