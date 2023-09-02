Caner Erkin atıyor, Eyüpspor kazanıyor!

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 4'te 4 yaptı. Caner Erkin ise yine gol atarak galibiyette pay sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin atıyor, Eyüpspor kazanıyor!
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02 Eylül 2023 23:54
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında Eyüpspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Eyüpspor oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada (penaltı) Adrien Regattin, 67. dakikada firekikten Caner Erkin ve 82. dakikada Fredy kaydetti.

Giresunspor'un golü 62. dakikada Şahin Dik'ten geldi.

Eyüpspor'da Caner Erkin 4 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik performansla öne çıkan isim oldu.

Bu galibiyetin ardındna 4'te 4 yapan Eyüpspor puanını 12'ye yükseltti ve haftayı lider kapattı. Giresunspor 3 puanda kaldı.

1. Lig'de bir sonraki hafta Eyüpspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Giresunspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.

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