Can Uzun yıldızlaştı, Frankfurt zorlanmadı!

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Eintracht Franfurt, Werder Bremen'i ağırladı.



Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmanın 22. dakikasında Eintracht Frankfurt'u öne geçiren golü Can Uzun kaydetti. Üç dakika sonra sahneye çıkan genç futbolcu, Jean Bahoya'ya asist yaparak farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada yine'un asistindetopu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.Werder Bremen, 48. dakikada'ın golüyle farkı 2'ye indirse de, 70. dakikada'un attığı gol sonrası Frankfurt, farkı yeniden 3'e çıkardı.Karşılaşmada bir gol ve iki asistle oynayan Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana detaylı tek bir Bundesliga maçında üç gole doğrudan katkı yapan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu oldu.Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız, 74. dakikada yerini'ye bıraktı.Bu sonucun ardından Frankfurt, Bundesliga'ya 3 puanla başladı. Werder Bremen, puansız başladı.Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Leverkusen'i konuk edecek.