23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-077'
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-073'
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
1-076'
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
0-038'
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
2-138'
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-146'
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Can Uzun yıldızlaştı, Frankfurt zorlanmadı!

Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Eintracht Franfurt, sahasında Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.

calendar 23 Ağustos 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Can Uzun yıldızlaştı, Frankfurt zorlanmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Bundesliga'nın 1. hafta maçında Eintracht Franfurt, Werder Bremen'i ağırladı.

Frankfurt Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Eintracht Frankfurt'u öne geçiren golü Can Uzun kaydetti. Üç dakika sonra sahneye çıkan genç futbolcu, Jean Bahoya'ya asist yaparak farkı 2'ye çıkardı.



İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada yine Can Uzun'un asistinde Jean Bahoya topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Werder Bremen, 48. dakikada Justin Njinmah'ın golüyle farkı 2'ye indirse de, 70. dakikada Ansgar Knauff'un attığı gol sonrası Frankfurt, farkı yeniden 3'e çıkardı.

TARİHE GEÇTİ 

Karşılaşmada bir gol ve iki asistle oynayan Can Uzun, 2004-05 sezonundan bu yana detaylı tek bir Bundesliga maçında üç gole doğrudan katkı yapan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Can Uzun, 74. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, Bundesliga'ya 3 puanla başladı. Werder Bremen, puansız başladı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Werder Bremen, Leverkusen'i konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.