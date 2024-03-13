Houston Rockets koçu Ime Udoka, çaylak Cam Whitmore'un diz burkulması nedeniyle yaklaşık üç hafta parkelerden uzak kalacağını söyledi.
Whitmore, geçtiğimiz Pazar günü Sacramento Kings'e karşı oynadığı son maçta 19 dakika süre alarak 10 sayı ve 4 ribaundla oynamıştı.
NBA'deki ilk sezonunda benchten önemli katkılar veren Whitmore, 38 maçta %36,1 şut isabetiyle 12,1 sayı ortalaması yakalıyor.
Whitmore, geçtiğimiz Pazar günü Sacramento Kings'e karşı oynadığı son maçta 19 dakika süre alarak 10 sayı ve 4 ribaundla oynamıştı.
NBA'deki ilk sezonunda benchten önemli katkılar veren Whitmore, 38 maçta %36,1 şut isabetiyle 12,1 sayı ortalaması yakalıyor.
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