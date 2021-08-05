Callum Davidson: 'Kerem Aktürkoğlu'nu durdurmaya çalıştık'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turundaki rakibi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, maç sonrasında konuştu.



Bu skorun kendileri için iyi olduğunu söyleyen Davidson, "İstanbul'dan bu skorla ayrılmak iyi. Galatasaray'ın pozisyonları vardı ama biz de fırsatlar bulduk. Rövanş zor olacak. İskoçya'da da bizi sıkıntıya sokacaklar. Şansımız varsa, turu geçeriz." dedi.



Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen teknik adam, "Galatasaray iyi oyunculara sahip. 7 numaraları (Kerem Aktürkoğlu) çok iyi futbolcu, onu durdurmaya çalıştık. Maça onlar iyi başladı ama dakikalar ilerledikçe biz de kendimizi gösterdik. Sonuçtan mutluyum. İkinci tur için çalışacağız. Oyun planımız değişmeyecek." ifadelerini kullandı.



Muslera'nın kırmızı kartını değerlendiren Davidson, "Fernando Muslera'nın oynamaması Galatasaray'a sorun olmaz. Yerine oynayacak iyi oyuncuları var." şeklinde konuştu.



