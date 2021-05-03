Çağdaş Atan: 'Maçın hakkı 3-0 değil'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



Salih Uçan'ın sakatlığına değinen genç hoca, "Salih'in elmacık kemiğinde bir kırık gözüküyor, daha ilk pozisyonda Salih'i kaybettik, geçmiş olsun. Sanırım bir ameliyat durumu olacak, cerrahı bekliyoruz." dedi.



Oyundan memnun olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "İlk 30 dakikada bizim 1-0, 2-0 öne geçmemiz gerekirken, oyunu domine ediyorken gol yedik. İlk yarıyı öyle bitirelim derken, 2. golü yedik. 2. yarı topa sahip olduk ama çeviremedik. Kasımpaşa daha dinamikti, diriydi, atletizmi iyi bir takım Kasımpaşa. Oyuncularım ilk yarı müthiş bir futbol oynadı, Bareiro'nun karşı karşıya pozisyonu var, atabilse farklı olurdu. Maçın hakkı 3-0 hiç değil, 18-19 tane şut atmışız, karşı karşıya pozisyonumuz var 0-0'ken. Lig devam ediyor, biraz dinleneceğiz, önümüzde bir Erzurum maçı var, oraya hazırlanacağız ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Deplasmanda gol atmakta zorlandıklarını vurgulayan teknik adam, "Oyun olarak hiçbir problemimiz yok. Malatya'da rakibimizin kaleye şutu yok, duran toptan yedik, Başakşehir'de kaleye gelen şut yok, maç 0-0 bitti, geçen hafta 3 tane direkten dönen top var. Çalışıyoruz, bir yere geliyoruz, ondan sonrası ince dokunuş, kalite istiyor, oyuncularımızın verdiği mücadele bizi umutlandırıyor. Oyundan memnunum ama skor olarak kaybettik." diye konuştu.



