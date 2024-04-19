Çağdaş Atan, Kayserispor'a tazminat ödeyecek!

Kayserispor'da çalıştığı dönemde sarı-kırmızılı ekip ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Çağdaş Atan daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek Başakşehir'e imza atmıştı.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) gideceklerini açıklamıştı. Çamlı daha önceki açıklamasında, "Çağdaş hoca bu yanlışı yaptı. Bundan sonraki süreci Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) taşıyacağız" demişti. UÇK konuyla ilgili kararını verdi.Çağdaş Atan'ın, Kayserispor'a 3 milyon 983 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.