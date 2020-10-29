Büyükçekmece Basketbol'da birisi oyuncu 2 test pozitif

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Haber; AA
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Büyükçekmece Basketbol'da birisi oyuncu 2 test pozitif
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29 Ekim 2020 19:28
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Büyükçekmece Basketbol'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine yapılan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

 


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