Büyükçekmece Basketbol'da birisi oyuncu 2 test pozitif

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Büyükçekmece Basketbol'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine yapılan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
Büyükçekmece Basketbol'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, rutin taramalar dışında gerekli görülmesi üzerine yapılan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Klinik şikayeti gözlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.