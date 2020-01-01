Butler: "Bubble'da bir arkadaşa ihtiyacım yok"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile olan olayı anlattı ve "Bubble'da arkadaşa ihtiyacı olmadığını" söyledi.



Butler, Heat'in Çarşamba günü Thunder'a yenildiği maçta, Paul'ün gözdağı verme taktiklerine kayıtsız kalmamıştı.



Butler, ESPN'nin 'The Jump' programında Rachel Nichols'a, CP3, Heat'ten takım arkadaşı Duncan Robinson'a top fırlattıktan sonra, karşılık olarak CP3'ü dirseklediğini söyledi:



"Paul'un genç arkadaşlarıma böyle davranması hoşuma gitmedi. Bunu yapmak zorunda olmadığını düşünüyorum. Cevabım, göze göz gibiydi."



O zamandan beri Paul ile arasını düzeltip düzeltmediği sorulduğunda, Butler buna olumsuz yanıt verdi:



"Umurumda değil. Bubble'ın içinde arkadaşlara ihtiyacım yok. Odamdan zar zor çıkıyorum. Genelde odamda işime bakıyorum. Kimseyle görüşmeyeceğim."



Kendini NBA'in Walt Disney World Resort kampüsündeki odasında sınırlı tutmak, Butler için yinelenen bir tema olmuştu. Sıralama maçları başlamadan önce, yıldız oyuncunun odasında basketbol topu sektirdiği için gürültü şikayeti aldığı bildirilmişti:



"Yapacak bir saçmalık düşünmeye başlamadan önce, odanızda yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ama artık, rekabet etmenin başka yollarını buldum."



