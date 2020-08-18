Bursaspor'dan 8 genç ile profesyonel imza

Bursaspor, altyapıdan 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Bursaspor'dan 8 genç ile profesyonel imza
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18 Ağustos 2020 19:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından 8 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda yer alan Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney ve Zeynullah Türkay ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

 

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