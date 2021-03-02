Bursaspor'da Süper Lig umutları yeniden alevlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-2 yenerek son haftalardaki kötü gidişatını sonlandırıp play-off mücadelesinde yeniden umutlandı.Süper Lig'de 2010 yılında kazandığı şampiyonlukla adını Türk futbol tarihine yazdıran yeşil-beyazlılar, maddi sıkıntılarına rağmen bu lige tekrar yükselebilmek için mücadelesini sürdürüyor.Sezon başında transfer tahtasını açamayan Bursa temsilcisi, altyapı ağırlıklı kadrosuyla çıktığı karşılaşmalarda hırsıyla kamuoyunun takdirini topluyor.Ligin 18. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra üst üste 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, 24. haftada konuk ettiği Akhisarspor karşısında adeta "6 puanlık" galibiyete imza attı.Son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmayı başaran yeşil-beyazlı ekip, play-off hattının 7 puan gerisinde bulunuyor.Oynadığı 24 müsabakada 10 galibiyet ve 4 beraberlik alan Bursaspor, 34 puanla 9. sırada yer alıyor. Puan cetvelinin 6. basamağındaki Altay'ın ise 41 puanı var.AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.Son 2 ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Er, oyuncularının bazılarının ciddi kilo kayıpları yaşadığını anlattı.Sakatlıkların da lig mücadelesinde kendilerini zorladığını dile getiren Er, şöyle devam etti:"Bir şekilde bu olumsuzluklardan geri dönmemiz gerekiyordu. Akhisarspor maçında oyuncularımız müthiş bir özveri gösterdi. 2-0'dan geri gelmek önemliydi. Takımdaşlık, fedakarlık ve arkadaşlıklar bir araya geldi. Yüzde 100 olmamız 1-2 hafta sürebilir ama çalışacağız, eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Önümüzdeki 3 maç çok önemli. Bunların sonucu bizim geleceğimizi gösterecek. İstediğimiz neticeleri alırsak Altay maçıyla çok farklı bir konumda olabiliriz. Akhisarspor maçı çok ciddi anlamda moral ve motivasyon anlamında bizi yükseltti. Ayağa kalkmak bizi mutlu etti. Bu zor süreçte bizi bazı kesim aşağı çekmeye çalıştı. Destek verenlere de teşekkür ederim."Mustafa Er, takımdaki genç oyuncuların mücadelesinin takdire şayan olduğunu dile getirdi.Gençlerin çok iyi ve karakterli olduğunu vurgulayan Er, şöyle konuştu:"24 haftaya baktığımızda hepsiyle gurur duyuyorum. Büyük bir iş başarıyoruz. Biz Bursaspor takımının başına geldiğimizde sezon başında 17. sıradaydık değer olarak. Bu çocuklar öyle skorlar aldılar ki şu anda var olan değerlerini 5'e, 10'a katladılar. Bana göre bu çok değerli. Herkesin keyif aldığı, seyrederken mutlu olduğu bir takım haline geldi. Bana göre herkesin gurur duyması gereken, muazzam bir takım. Ben bu şehrin takım etrafında birleşmesi ve toplanması anlamında çok gayret gösterdim. Bunu başaramadık ve üzülüyorum. Taraflı tarafsız herkesin bu çocuklara destek çıkması lazım. Maddi ve manevi destek verilmesi lazım. Belirli kesimlerin değil herkesin dersek vermesi lazım. Hücum futbolu oynuyoruz. Geri dönüşler yapıyoruz. Son zamanlarda herkesin beklediği ve arzuladığı bir futbol tarzı. Bunu gencecik bir oyuncu grubuyla yapıyoruz. Kesinlikle hala varoluşun içinde olacağız. Devam etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Kazandığımız sürece problem yok. Pes etmeden devam edeceğiz."