Bursa, Balıkesir sınavını rahat geçti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Bursa, Balıkesir sınavını rahat geçti
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10 Mart 2020 21:01
TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 15. dakikada Traore, 22. dakikada Kubilay ve 60. dakikada Shehu'dan geldi. Balıkesirspor'un tek sayısını ise 76. dakikada Malle kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Bursaspor 45 puana yükselirken, 4 maçtır kazanamayan Balıkesirspor 34 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor evinde Boluspor ile karşılaşacakken, Balıkesirspor deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemal Alpay

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Andusic), Hodzic (Dk. 79 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Otoo, Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Ali Akman (Dk. 76 Recep Aydın), Kerem Can Akyüz, Traore (Dk. 90 Atanasov), Shehu, Selçuk Şahin, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov (Dk. 82 Burak Altıparmak)

Goller: Dk. 15 Traore, Dk. 21 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 60 Shehu (Bursaspor), Dk. 75 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Berat Aydoğdu, Dk. 62 Sezer Özmen, Dk. 68 Hodzic, Dk. 72 Aly Malle, Dk. 83 Cenk Güvenç (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 72 Kerem Can Akyüz (Bursaspor)

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