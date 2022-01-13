Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çarşamba günü Florya'da yaşanan değişimle alakalı futbolcularla kısa bir konuşma da yaptı.



Elmas konuşmasında "Biz bir aileyiz. Hepinizin duygusal hislerini anlayabiliyorum. Çünkü aynı duygu ve hisleri bu süreçte ben de bir Galatasaraylı olarak yaşıyorum. Ancak esas olan Galatasaray'dır. Size yüzde 100 güveniyor ve inanıyorum. Sahada hem Domenec'e hem de birbirinize destek olup daha iyilerine imza atacağınıza inanıyorum." dedi.



KAPTANLARA ÖZEL GÖREV



Burak Elmas, "Size ve Galatasaray'ın geleceği olan bu takıma güveniyoruz. Ben başkan Burak Elmas ve yönetim olarak yanınızdayız. Kaptanlarımızdan da bu süreçte teknik direktörümüz Torrent ve saha arasında koordinasyonun, iletişim, bağların güçlü olması için daha fazla gayret göstermelerini istiyorum" dedi.



BURAK ELMAS ARTIK SÜREKLİ FLORYA'DA



G.Saray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı takımda yaşanan bu değişim ve geçiş sürecinde mesaisinin yüzde 90'ını Florya'da yapacak. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte artık daha çok tesislerde mesai yapma kararı alan Elmas'ın çalışma merkezi de NEF stadı yerine Florya olacak. Bu doğrultuda ilk adımı dün atan sarı kırmızılıların başkanı Yeni Teknik Direktör Domenec Torrent'i bizzat kendisi takıma takdim etti.



ÇİFT ANTRENMANLI MESAİLER BAŞLADI



Galatasaray takımının başında ilk antrenmanına dün çıkan Domenec Torrent sarı kırmızılılarda çift idmanlı mesaiyi başlattı. Bu uygulamanın sezon içinde süreceği ve futbolcular sabah-akşam antrenmanları arasındaki süreyi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçireceği öğrenildi.



