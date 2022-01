Burak Elmas'tan, Domenec Torrent için açıklama

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent için açıklama yaptı.



"SON DERECE KUVVETLİ BİR İSİM"



Elmas, İspanyol teknik adam için, "Bu seviyede şu an bir yardımcılık için görüşmedim. İleri, uzun vadede bu işleri yapabilecek isimlerle görüştük. Başka isimlerle de görüştük ancak bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük. Zaten bu kararı aldığıma göre, erken olmadığını düşünüyordum. Şu an da tabii ki görüşmemizde ben de tanıma fırsatı yakaladım. İyi araştırdım. Galatasaray için en uygun isim olacağını düşündüm. Son derece kuvvetli bir isim. Galatasaray'a faydası olacağını düşüyorum. Birlikte çalıştığı isimlerle de görüştüm, konuştum. Son derece bilgisi ve tecrübesi olan bir isim." ifadelerini kullandı.



"TORRENT İLE BEN GÖRÜŞTÜM"



Basın mensuplarından gelen Torrent ile yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün mü görüştüğü sorusuna cevap veren sarı-kırmızılıların başkanı, "Işıtan Bey'in görüştüğünü söylediniz ama ben görüştüm. Çok detaylı görüştük. Yanımda da yetkili arkadaşlarım vardı. Teknik detaylara gelince girmem şu an uygun olmaz." şeklinde konuştu.



"TÜRK YARDIMCI DÜŞÜNÜYORUZ"



Elmas, Torrent için yardımcı bir Türk antrenör düşündüklerini de belirterek, "Türk yardımcı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var, anlaşınca bunları açıklayacağız." dedi.



"UZUN VADELİ BİR TERCİH"



Galatasaray Başkanı ayrıca, Torrent tercihinin 6 aylık olup olmadığı şeklinde gelen soruya, "6 ay çalışmak için hiçbir hoca böyle bir görevi kabul etmez. Kısa süreli bir şey değil. Torrent, uzun vadeli bir tercih" sözlerini kullandı.





