Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu'ndan 'efsane' dokunuş!

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelirken Aytemiz Alanyaspor'u 13. sırada devralan Bülent Korkmaz değişiklik sonrası müthiş bir başarıya imza attı.
Akdeniz ekibi, Korkmaz'la birlikte 10 haftada 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 21 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına ortak oldu.
Turuncu-Yeşilli takım, bu süreçte tek yenilgisini Çaykur Rizespor'dan aldı.
Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup edip Trabzonspor'la da berabere kalarak yarışa ayar verdi.
BELÖZOĞLU'DAN 5 MAÇTA 15 PUAN
Bülent Korkmaz'ın Alanya'sı maç başı 2.10 puan ortalaması yakaladı.
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın gidişi sonrası yerine gelen Emre Belözoğlu da Turuncu-Lacivertlileri adeta şaha kaldırdı.
Göreve geldiğinde 6 puanla düşme hattında olan Başakşehir ile 5'te 5 yapan 40 yaşındaki teknik adam, 3 puan ortalaması yakalarken takımını 7. sıraya kadar taşıdı.
BÜLENT KORKMAZ'IN ALANYASPOR KARİYERİ
Giresunspor / 1-0
Galatasaray (Deplasman) / 0-1
Kasımpaşa / 2-0
Trabzon (Deplasman) / 1-1
Konyaspor (Deplasman) / 1-1
Kayserispor / 6-3
Fenerbahçe (Deplasman) 1-2
Göztepe / 2-2
Çaykur Rizespor (Deplasman) 2-0
Beşiktaş / 2-0
EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ
Beşiktaş / 3-2
Antalyaspor (Deplasman) 1-2
Adana Demirspor / 2-1
Yeni Malatyaspor (Deplasman) / 1-3
Sivasspor / 2-1
Akdeniz ekibi, Korkmaz'la birlikte 10 haftada 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 21 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına ortak oldu.
Turuncu-Yeşilli takım, bu süreçte tek yenilgisini Çaykur Rizespor'dan aldı.
Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup edip Trabzonspor'la da berabere kalarak yarışa ayar verdi.
BELÖZOĞLU'DAN 5 MAÇTA 15 PUAN
Bülent Korkmaz'ın Alanya'sı maç başı 2.10 puan ortalaması yakaladı.
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın gidişi sonrası yerine gelen Emre Belözoğlu da Turuncu-Lacivertlileri adeta şaha kaldırdı.
Göreve geldiğinde 6 puanla düşme hattında olan Başakşehir ile 5'te 5 yapan 40 yaşındaki teknik adam, 3 puan ortalaması yakalarken takımını 7. sıraya kadar taşıdı.
BÜLENT KORKMAZ'IN ALANYASPOR KARİYERİ
Giresunspor / 1-0
Galatasaray (Deplasman) / 0-1
Kasımpaşa / 2-0
Trabzon (Deplasman) / 1-1
Konyaspor (Deplasman) / 1-1
Kayserispor / 6-3
Fenerbahçe (Deplasman) 1-2
Göztepe / 2-2
Çaykur Rizespor (Deplasman) 2-0
Beşiktaş / 2-0
EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ
Beşiktaş / 3-2
Antalyaspor (Deplasman) 1-2
Adana Demirspor / 2-1
Yeni Malatyaspor (Deplasman) / 1-3
Sivasspor / 2-1