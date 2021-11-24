Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu'ndan 'efsane' dokunuş!

Birisi Galatasaray, diğeri Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu, 3 büyüklerin pabucunu dama attı. Alanyaspor Bülent Korkmaz, Başakşehir de Emre Belözoğlu ile müthiş bir ivme yakalayarak zirve yarışına renk getirdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu'ndan 'efsane' dokunuş!
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24 Kasım 2021 08:53
Teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelirken Aytemiz Alanyaspor'u 13. sırada devralan Bülent Korkmaz değişiklik sonrası müthiş bir başarıya imza attı.

Akdeniz ekibi, Korkmaz'la birlikte 10 haftada 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 21 puanı hanesine yazdırıp zirve yarışına ortak oldu.

Turuncu-Yeşilli takım, bu süreçte tek yenilgisini Çaykur Rizespor'dan aldı.

Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup edip Trabzonspor'la da berabere kalarak yarışa ayar verdi.

BELÖZOĞLU'DAN 5 MAÇTA 15 PUAN

Bülent Korkmaz'ın Alanya'sı maç başı 2.10 puan ortalaması yakaladı.

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın gidişi sonrası yerine gelen Emre Belözoğlu da Turuncu-Lacivertlileri adeta şaha kaldırdı.

Göreve geldiğinde 6 puanla düşme hattında olan Başakşehir ile 5'te 5 yapan 40 yaşındaki teknik adam, 3 puan ortalaması yakalarken takımını 7. sıraya kadar taşıdı.

BÜLENT KORKMAZ'IN ALANYASPOR KARİYERİ

Giresunspor / 1-0
Galatasaray (Deplasman) / 0-1
Kasımpaşa / 2-0
Trabzon (Deplasman) / 1-1
Konyaspor (Deplasman) / 1-1
Kayserispor / 6-3
Fenerbahçe (Deplasman) 1-2
Göztepe / 2-2
Çaykur Rizespor (Deplasman) 2-0
Beşiktaş / 2-0

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARİYERİ

Beşiktaş / 3-2
Antalyaspor (Deplasman) 1-2
Adana Demirspor / 2-1
Yeni Malatyaspor (Deplasman) / 1-3
Sivasspor / 2-1 



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