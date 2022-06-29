Buket Öztürk'ten Akdeniz'de altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo altın nokta finali yapıldı.
Buket Öztürk, İtalyan Valentina Basei'yi 14-7 yenerek podyumun zirvesine çıktı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo altın nokta finali yapıldı.
Buket Öztürk, İtalyan Valentina Basei'yi 14-7 yenerek podyumun zirvesine çıktı.
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