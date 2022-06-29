Buket Öztürk'ten Akdeniz'de altın madalya

Bocce dalında mücadele eden Buket Öztürk, altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buket Öztürk'ten Akdeniz'de altın madalya
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29 Haziran 2022 20:51
 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo altın nokta finali yapıldı.

Buket Öztürk, İtalyan Valentina Basei'yi 14-7 yenerek podyumun zirvesine çıktı.

 

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