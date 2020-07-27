Bu sezonun en kötü transferlerini seçiyoruz!

Süper Lig'de bu sezon yapılmış en kötü transferleri seçiyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bu sezonun en kötü transferlerini seçiyoruz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2020 07:58
Bu sezon Süper Lig'de birçok yeni transfer iyi performanslarıyla gündeme damga vururken, birçok yeni transfer ise kötü performanslarıyla "ah vah" dedirtti. Sporx ekibi olarak sizlere soruyoruz: En kötü transfer kim? (Yanlardaki ok tuşlarından birden fazla seçim yapabilirsiniz)


 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için