Bu sezonun en kötü transferlerini seçiyoruz!

Bu sezon Süper Lig'de birçok yeni transfer iyi performanslarıyla gündeme damga vururken, birçok yeni transfer ise kötü performanslarıyla "ah vah" dedirtti. Sporx ekibi olarak sizlere soruyoruz: En kötü transfer kim? (Yanlardaki ok tuşlarından birden fazla seçim yapabilirsiniz)