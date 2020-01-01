Bronny James'e göre, NBA'de babası dışındaki en iyi beş oyuncu!

Los Angeles Lakers süperstar LeBron James'in oğlu Bronny James, babasının dışında kendisi için en iyi beş NBA oyuncusunu seçti.



Yakın zamanda Twitch'teki bir canlı yayında Bronny, hayranlardan birinin, babası dışında ligdeki en iyi ilk beş oyuncuyu sıralamasını istediğinde yanıtı şu oldu:



"Babam dışında en iyi ilk beş mi? Giannis, James Harden, Damian Lillard, Anthony Davis ve Kevin Durant. Sırayla değil."



Daha sonra Bronny, Kawhi Leonard'ı listeye eklemeyi unuttuğunu söyledi.



Lillard, Bronny'nin söylediğini Twitter'da gördü ve "Bronny'ye selam olsun." şeklinde tepki verdi.



Bron, ligdeki 17. senesi olmasına rağmen, gezegendeki en iyi oyuncu olarak kabul ediliyor. 35 yaşındaki süperstar, Milwaukee Bucks ve LA Clippers karşısında sezon içinde büyük zaferler kazandırdığı Lakers'ı, Batı'daki en iyi takım olmaya yönlendirmişti.



Ligin ertelenmesi öncesinde James, maç başına 25.7 sayı, 10.6 asist ve 7.9 ribaund ortalamaları ile oynuyordu.



