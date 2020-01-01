Bradley Beal'dan, John Wall'a duygusal veda!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, Russell Westbrook takasıyla ekipten ayrılan eski takım arkadaşı John Wall için duygusal sözler paylaştı.



D.C.'de John Wall döneminin resmen sona ermesiyle, Wizards yeni guard ikilisi Westbrook ve Beal'ın izinde, yeni bir rota çiziyor.



Taraftarların ilk tepkisi iyimserlik üzerine olsa da, Wall'a veda etmek çoğu kişi için kolay bir şey olmamıştı.



Belki de bu vedaların en güçlüsü, eski takım arkadaşı için Instagram hesabında duygusal ve samimi sözler paylaşan Wizards yıldızı Beal'den gelmişti:



"Teşekkür ederim! Bu iki kelimeyi ne kadar söylesem azdır. Beni lisede genç bir yavru olarak ve ardından DC'de 8 muhteşem yıl boyunca kanatların altına aldın!



'Wall / Beal birbirinden nefret ediyor' söylentileri, karşısında durduğumuz en büyük saçmalıktı, ama ikimiz de gerçeğin ne olduğunu biliyoruz!



Sen benim ömür boyu kardeşimsin ve bu bağ, oynadığımız bu oyundan çok daha büyük!



Her zaman değerli kalacak ve asla unutulmayacak harika anılarımız oldu! DC şehri seni çok seviyor ve oyun ile toplum için ortaya koyduğun kan, ter ve gözyaşının her bir zerresini takdir ediyor.



Çalışmaların ve ismin, ulusun başkentinde baki kalacak. Houston, gerçek ve sağlam bir eleman aldınız!"



