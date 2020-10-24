Böylesi uzun zamandır görülmemişti: Ajax 13 tane attı!

Hollanda Eredivisie'de 6. hafta mücadelesinde VVV-Venlo ile Ajax, Seacon Stadyumu'nda karşılaştı. Ajax, rakibini 13-0 yendi.



Ajax'ta goller; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez'den geldi.



Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.



Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.



Ajax, 27 Ekim günü Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanına konuk olacak.



AJAX'TAN REKOR



Hollanda devi Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu.



