Boston Celtics'ten Kevin Durant için büyük teklif

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'ın takas talebi dördüncü haftaya yaklaşırken yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN'e göre, Boston Celtics yıldız oyuncu için yarışa dahil oldu ve büyük bir teklif yaptı.



Kevin Durant için şu ana kadar teklif yapan ancak teklifi kabul görmeyen takımlar arasında Miami Heat, Phoenix Suns ve Toronto Raptors yer aldı. Bu takımlardan hiç biri Brooklyn Nets'i ikna edebilecek bir teklif sunamadı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; Celtics, All-Star forveti Jayson Tatum'u görüşmelerin dışında tuttu. Ancak Boston, Durant için Jaylen Brown, üç korumasız draft hakkı (2025, 2027 ve 2029) ve iki değişmeli draft hakkı (2024 ve 2026) içerebilecek bir paket teklif etti.



25 yaşındaki Jaylen Brown'ın mevcut sözleşmesi iki yıl ve toplam 56 milyon dolar...



12 kez All-Star ve iki kez NBA Finalleri MVP'si olan Durant, 30 Haziran'da takas talebinde bulundu ve bu isteğinden vazgeçmedi. 33 yaşındaki Durant'in 4 yıllık ve 198 milyon dolarlık kontratı kaldı.





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