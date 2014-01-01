Bosh: "LeBron 2014'te Cavs'e döndüğünde 'duygular incinmişti'"

Eski NBA yıldızı Chris Bosh, eski takım arkadaşı LeBron James 2014'te Cleveland Cavaliers'a geri döndüğünde "duyguların incindiğini" söyledi.



Sağlık sorunları nedeniyle 2016'dan beri NBA'de forma giymeyen Bosh, şimdiki Los Angeles Lakers yıldızının Miami'yi serbest oyuncu döneminde bırakıp Cleveland'a geri döndüğününde hissettiklerini hatırladı.



2014 Finalleri'nde San Antonio Spurs'e yenildikten sonra, LeBron serbest oyuncu döneminde ayrılmış ve Heatles dönemini sonlandırmıştı. Fox Sports'tan Shannon Sharpe ile konuşan Bosh, şu açıklamalarda bulundu:



"Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdik. Buna her zaman bitmemiş bir hikaye gibi bakacağım. Ancak bazen en iyi hikayeler, bitmemiş olanlardır... Dört yıllık bir kuyruklu yıldızdı ve devam etmek istiyorduk. Memleketimdekilerin beni sevmediğini hayal bile edemezdim. O zamanlar duygular incinmişti ama bunun bir serbest oyuncu dönemi olduğu gerçeğini de bilmek gerekiyor."



"BENİM İÇİN YENİ BİR BAKIŞ AÇISI SAĞLADI"



Herhangi bir takas talebinde bulunmadan, LeBron, Heat'teki sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini tamamlamış ve 2014'te ayrılmıştı. Heat taraftarları hayal kırıklığına uğramış olsalar ad, memleketine geri dönmek istediği için LeBron'u suçlayamamışlardı:



"Belirli bir şekilde oynamaya alışıyorsunuz ve açıkçası o harika bir adam. Birbirimizi 17 yaşımızdan beri tanırız. Takım dinamiğimiz harikaydı. Ve adam LeBron James, en büyük oyuncuyla beraber oynuyorsunuz. Bence bu herkesi canlandırmıştı.



"Şahsen ben, bu sayede kariyerimde ya da kariyerimin yükseleceğini düşündüğüm noktada ilerleyebilmiştim. Bana, ileride ne olabileceğime dair yeni bir bakış açısı sağlamıştı. Onun durumu da biraz iç acıtıyordu tabii. Oraya gitmişsin ve yanında Kevin Love ve Kyrie var. 'Vay canına, çok iyi oldular' dediğimi hatırlıyorum."



