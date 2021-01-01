Borrego: "LaMelo, Yılın Çaylağı ödülünü hak ediyor!"

Charlotte Hornets başantrenörü James Borrego, LaMelo Ball'un 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanmayı hak ettiğini söyledi.



Bileğinin kırılmasıyla altı haftalık bir süreyi kaçırmış olan LaMelo, geçtiğimiz Cumartesi Detroit Pistons'a karşı oynanan maçta parkelere dönmüştü.



Borrego, geçtiğimiz haftalarda maçların önemli bir bölümünü kaçırmasına rağmen, Ball'un hâlâ Yılın Çaylağı ödülünü kazanmayı hak ettiğini ifade etti:



"LaMelo bu ödülü hak ediyor. Sezona devam etme şansı yakaladığı için mutluyum ve minnettarım. Yani onun adına heyecanlıyım. Bir organizasyon olarak bize göre, Melo'nun bu ödülün ana adayı olması için harika bir dönemdeyiz."



Ball, Charlotte'un Pistons'a karşı galip geldiği maçta 11 sayı, 8 asist ve 7 ribaundlık bir performans ortaya koymuştu.



Altı haftalık yokluğundan önce Yılın Çaylağı ödülünün ana favorisi olan LaMelo, bu sezon oynadığı 42 maçta 15.8 sayı, 6.2 asist, 5.9 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamalarına sahip.



