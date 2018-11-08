Booker, Phoenix'in kimyasından şikayetçi

Devin Booker, Phoenix Suns'daki takım içi kimya eksikliğini, Brooklyn Nets'e olan 104-82'lik mağlubiyetlerini takiben eleştirdi.
Suns, Grizzlies'ı yendikten iki gün sonra kendi evlerindeki kalabalık tarafından yuhalandı.
Booker muhabirlere verdiği demeçte, "Bu berbat. Geçen maçın bizim adımımıza ileriye bir adım olacağını düşünmüştük. Bu gece kesinlikle bir adım geri attık. Evimizi koruyamadık. Geldik ve hayranlarımızın önünde mahvolduk. Utanç verici."
şeklinde konuştu.
Booker, kendisi ve takım arkadaşlarının "birbirlerini sorumlu tutmaları ve bu konuda sorun yaşamamaları" gerektiğini de söyledi: "Tüm iyi ekiplerin, birbirlerine eleştiri yapabildiği ve bunun iyi bir sebeple olduğunu bildikleri bu güven ve kimyaya sahip olduklarını düşünüyorum. Bizde şu anda bunun olduğunu düşünmüyorum. Birbirimizle rahat değiliz, birbirimizi zorlamıyoruz ve bence bu bizim ihtiyacımız olan şey."
Suns, sezonda 2-8 serisinde.