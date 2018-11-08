Booker, Phoenix'in kimyasından şikayetçi

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Devin Booker, Phoenix Suns'daki takım içi kimya eksikliğini, Brooklyn Nets'e olan 104-82'lik mağlubiyetlerini takiben eleştirdi.Suns, Grizzlies'ı yendikten iki gün sonra kendi evlerindeki kalabalık tarafından yuhalandı.Booker muhabirlere verdiği demeçte,şeklinde konuştu.Booker, kendisi ve takım arkadaşlarının "birbirlerini sorumlu tutmaları ve bu konuda sorun yaşamamaları" gerektiğini de söyledi:Suns, sezonda 2-8 serisinde.