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Booker: "Kawhi ve komple Nuggets, beni en iyi savunanlar"

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, bireysel olarak LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ı, takım olarak ise Denver Nuggets'ı kendisini en sıkı şekilde savunanlar olarak adlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, bireysel olarak LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ı, takım olarak ise Denver Nuggets'ı kendisini en sıkı şekilde savunanlar olarak adlandırdı.

The Big Lead'den Liam McKeone ile konuşan 23 yaşındaki yıldız, Kawhi'ın onu bireysel olarak en iyi şekilde kilitlediğini, Nuggets'ın da bir takım olarak en etkili şekilde bunu başardığını itiraf etti.

"Genel savunmalar açısından, bazı takımların bana karşı diğerlerinden daha iyi oyun planları olduğunu düşünüyorum, Denver da bunlardan biri. Bu yıl tüm Denver maçlarımda sıkıntı çektim. Beş yıldır Kawhi'a karşı oynadığım için, oyunun her iki yanında fiziksel olarak yetenekli ve dominant birisi, bu yüzden o da zorlu bir eşleşme."

Bu sezon 62 maçta Booker, 26.1 sayı, 4.2 ribaund ve 6.6 asist gibi oldukça başarılı ortalamalar yakalamıştı.


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