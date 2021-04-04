Boluspor'un hocası Erginer: 'Kabul edilemez bir sonuç'

TFF 1. Lig'in 28. haftasında evinde Adanaspor'a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde final maçlarının devam ettiğini, Adanaspor karşısında yaşadıkları mağlubiyetin kendileri için acı bir tecrübe olduğunu söyledi.



Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Erginer, "Kabul edilemez bir sonuç. Ligde bakıyorsunuz iç saha performansı en kötü takımlardan bir tanesiyiz. Dış saha performansı en iyi beşinci takımız. Bunun üzerinden ligi götürmemeliyiz. Dış sahadaki performansımızı iç sahaya da yansıtmalıyız." diye konuştu.



