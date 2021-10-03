Boluspor ve Denizlispor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor ve Denizlispor puanları paylaştı
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03 Ekim 2021 16:41
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Abdullah Uğur Sarı

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 83 Tugay Kacar), Bregu (Dk. 83 Arda Köksal), Odah, Novak (Dk. 71 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Abdurrahman Canlı (Dk. 90+2 Arda Hilmi Şengül)

Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Onazi, Oğuz Yılmaz, Aissati (Dk. 89 Djedje), Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 76 Tusha), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 63 İlhan Depe), Muğdat Çelik (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu)

Sarı kart: Dk. 54 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor), Dk. 54 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Denizlispor)


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