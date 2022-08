Bodrumspor'un yabancıları yeni sezon için iddialı

Bodrumspor pazar günü evinde Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk maçına odaklanan Bodrumsporlu oyuncular, hem ilk maç hem de sezon için umutlu.



Bodrumspor'un yeni transferlerinden Makedon forvet Adis Jahovic, gazetecilere, geçtiğimiz yıl Göztepe'de oynadığını, Göztepe'nin düşmesine çok üzüldüğünü söyledi.



Bodrumspor'un İzmir'de oynadığı play-off maçında şampiyon olduğunu anımsatan Jahovic, "Takım gayet iyi, maçtan sonra kulüp yöneticileri ile konuştum. Daha sonra anlaşma sağladık ve buraya geldim. Bodrumspor'un her maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim gol ya da asistim değil Bodrumspor'un 3 puan alması daha önemli. Kendimi yüzde yüz maçlara vereceğim, inşallah maçları da kazanacağız. Sezona çok iyi hazırlandık, kamp çok iyi geçti. İlk maçımız evimizde oynanacak, konsantre olduk ve çıkıp kazanacağız." diye konuştu.



Ganalı genç stoper Musah Mohammed de Bodrumspor'da yer almanın kendisi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.



Geliştirmesi gereken çok özelliğinin olduğunu anlatan Mohammed, "Bunun için çok çalışıyorum, çok emek harcıyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benim için öncelikli olan şey takıma her şeyimi verebilmek. Genç bir futbolcuyum, elimden ne geliyorsa bunu en üst düzeye çıkartarak takımıma destek olmak istiyorum." diye konuştu.



Sadece Bodrumspor'da değil Türkiye'de oynadığı diğer takımlarda da içtenlikle ve sevgiyle karşılandığına işaret eden Mohammed, bunun kendisi için çok önemli olduğunu, bu nedenle daha güvenle hareket edebildiğini, takım arkadaşlarıyla arasının da çok iyi olduğunu ifade etti.



Mohammed, gazetecilerin ''takip ettiğin bir futbolcu var mı?'' sorusu üzerine de "Küçüklüğümden bu yana Virgil van Dijk ve Paul Pogba'yı çok izliyorum. Bir gün onlardan daha iyi olmayı hayal ediyorum." yanıtını verdi.



"İspanya'da yaptığımdan daha fazlasını yapmayı ümit ediyorum"



İspanya'da Celta Vigo ve Valladolid takımlarında da forma giyen Sırp futbolcu Dejan Drazic ise Türkiye'deki kariyerinin başlangıcının, kendi kariyerine doğru yansıyacağını düşündüğü için Bodrumspor'u tercih ettiğini aktardı.



Türkiye'de çıkış yapabileceğine inandığını ifade eden Drazic, şöyle konuştu:



"Kulüple yaptığım görüşmelerden sonra da buna daha fazla inandım. Türkiye ligini takip ediyordum. Ne kadar hız ve güç gerektiren bir lig olduğunu biliyorum. Buradaki hedefler doğrultusunda da kulübün yapılanmasıyla birlikte daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. İspanya ile Türkiye futbolu arasında kıyaslama yapmam için biraz erken, şu an burada resmi maça çıkmadım. Gözlem yapabildiğim kadarıyla burası biraz daha fiziksel güce daha fazla ihtiyaç olduğu bir lig. İspanya'dayken çok gençtim. Uzun süre oynadım, buraya daha tecrübeli futbolcu olarak geldim. İspanya'da yaptığımdan daha fazlasını yapmayı ümit ediyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ