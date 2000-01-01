Bir menajer: "Oyuncular, sezona dönmek için can atmıyorlar"

Bir NBA menajeri, birçok temsil ettiği oyuncunun sezona dönmek için çok hevesli olmadığını iddia etti.



İsmi bilnmeyen bir menajerin ifadesi şu şekilde:



"Birlikte çalıştığım oyuncular bunu ciddiye alıyorlar ve bilgileri bulmaya çalışıyorlar. Onlar hala 'Sosyal mesafemiz varken oynamaya nasıl başlayacaksınız?' diye merak ediyorlar. Konuştuğum hiçbir oyuncu 'Geri dönmeye çalışıyoruz' diye düşünmüyor."



Başka bir NBA menajeri, konuyla ilgili "Benim düşüncem, etkisi yüksek oyuncular paralarını istiyor ve çağrı yapacaklar. Oyuncular her iki şekilde de halletmeye çalışıyorlar. Onları sahaya koyup sağlıklarını riske attıkları için takım sahiplerini eleştiriyorlar. Ama aynı zamanda paralarını alıp oynamak da istiyorlar." şeklinde konuşurken, üçüncü bir menajer, şu ifadeleri kullandı:



"Çok endişeli olan fazla oyuncu yok. Kimsenin 'Tesise gitmek istemiyorum çünkü hastalanacağım.' diye düşündüğünü sanmıyorum."



Planlanan %25'lik maaş düşüşü çoğu oyuncu için yeterince zorlu olsa da, özellikle daha fazla para kazanan oyuncular için zor bir durum olarak kabul ediliyor. NBA sezonu tamamen iptal edilirse, maaşlarının %40'ını kaybetme riski bulunuyor. Bu da oyunda Curry, LeBron James ve Chris Paul gibi en yüksek ücretli isimlerin bazılarının, en fazla para kaybedecek isimler olmalarına neden oluyor.



