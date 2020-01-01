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Bir menajer: "Kyrie, Stephon Marbury evresine giriyor"

Bir NBA menajeri, basketbolun Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving için bir öncelik olmadığını ve kendisinin "Stephon Marbury safhasına" girdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA menajeri, basketbolun Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving için bir öncelik olmadığını ve kendisinin "Stephon Marbury safhasına" girdiğini söyledi.

Kyrie, NBA dünyasının her yerinden ve herkesten eleştiri almaya devam ediyor ve Nets'le başarılı olana kadar bu duracak gibi görünmüyor. Irving, ligdeki en açık sözlü oyunculardan biri olduğundan ötürü, bu durum kendisine birçok karşı çıkan olmasına yol açmıştı.

Kyrie'nin kötü bir takım arkadaşı olarak repütasyonunun da bununla bir ilgisi olsa da, çoğu zaman diğer oyunculardan daha fazla eleştiri aldığı söylenebilir.

Kısa bir süre önce ismi açıklanmayan bir NBA menajeri, Kyrie'nin artık basketbol oynamakla ilgilenmediğini ve Stephon Marbury 2.0 olma yolunda ilerlediğini iddia ettiği, güçlü bir iddiada bulundu.

The Athletic kısa süre önce 20 NBA menajeriyle birkaç konu hakkında konuşmak için bir anket yaptı ve Kyrie'nin adı, kendisine laf atmak konusunda tereddüt etmeyen bir menajer tarafından şu şekilde belirtildi:

"Hayır. Hayır. Kesinlikle hayır. En üst düzeydeki bir oynaklık durumuna bel bağlıyorsunuz. Bu tam bir olanaksızlık. Kevin Durant muhtemelen NBA'deki en iyi oyuncu ama Kyrie Irving tam anlamıyla bir serseri mayın ve şu anda bize bundan başka hiçbir şey göstermiyor. Bu durum zor olacak. Gerçekten tanımadığım insanlar hakkında yorum yapmaktan nefret ederim ama Kyrie, Stephon Marbury safhasına giriyor gibi. Bunu görebiliyorsunuz. Belli bir durum. Basketbol onun için bir öncelik değil."


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