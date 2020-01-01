Bir GM: "Russ, Harden'ı yavaşlatmıştı, Beal'a üzülüyorum.."

İsmini vermeyen bir genel menajer, Russell Westbrook takası nedeniyle Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'a "üzüldüğünü" söyledi.



Westbrook - John Wall takası, iki takım için de büyük bir yükseltme olarak görülmüyor. Wall ve Russ'ın çok benzer özellikleri ve oyun tarzları olsa da, bir yönetici, bu takımların bu hamleyi yapmasının önemli bir nedeni olduğuna inanıyor.



HoopsHype'tan Michael Scotto ligdeki birkaç kişiyle konuştu ve ismini vermeyen bir GM, Rockets'ın, taraftar kitleleri içinde pek çok tartışma yaratan bu hamleyi yapmaya neden teşvik olduğunu açıkladı:



"Bir Doğu Konferansı yöneticisi, HoopsHype'a şunları söyledi: 'İki taraf için de pek bir avantajı yok. Her iki takımın da takas yapması gerekiyordu. Washington'ın, Wall daha büyük bir sakatlık geçmişine sahip olduğu ve iki yıldır oynamadığı için, bir Draft hakkı vermesi gerekiyordu. Sözleşmeler aynıydı. Russ, Doğu'da gerçekten iyi olacaktır. Scotty (Brooks) onu nasıl kullanacağını biliyor. Russ, Wall'un aksine bir süredir oynadığı için, Washington olduğundan daha iyi olacaktır. Bence Washington kesinlikle bir playoff takımı.'"



Bir başka GM, Russ ve oyun tarzının önceki sezon James Harden'ı yavaşlattığını ve bunun Rockets'ın kendisini Washington'a göndermesine sebep olduğunu belirtti:



"Batı Konferansı'ndan bir genel menajer, HoopsHype'a 'Birbirleriyle değiştirilen en kötü iki kontrat, size bir şeyler açıklıyordur. Geçen sene Russ'ın nasıl oynadığını gördünüz mü? Harden'ı yavaşlatmıştı. Beal için üzülüyorum.' ifadelerini kullandı."



