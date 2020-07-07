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Serie A 31. hafta maçında Milan ile Juventus karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Serie A'da 2013 yılından bu yana aynı rakibe en fazla mağlup olan takım, bu süreçte Juventus'a 13 kez kaybeden Milan.- Milan, Juventus'u konuk ettiği son altı karşılaşmanın dördünde fileleri havalandıramadı (1G 5M).Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2018'de yakalamıştı (9 maç).- Serie A'da 2020 takvim yılında Milan'dan (13) daha az gol yiyen tek takım Juventus (9).- Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, teknik direktörlük kariyerinde Juventus'a rakip olduğu 14 maçta galibiyet alamadı (3B 11M).Musacchio, Duarte, CastillejoDe Ligt, Dybala, Merih Demiral, De Sciglio, KhediraDonnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; IbrahimovicJuventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldoİtalya'da haftanın maçı ve Juventus ile şampiyonluk arasında duran 3 önemli maçtan biri bu. Pandemi arası sonrası Juve, takır takır maçları kazanıyor ve üstünlüğünü, kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Cristiano Ronaldo, inanılmaz motive ve takım arkadaşlarına da bunu yansıtıyor. Sarri de Dybala ve Ronaldo etrafında harika bir denge yakalamış durumda. Milan da yükselişte. Lazio'yu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ettiler ve haftanın en büyük sürprizine imza attılar. Bu sezon oynadıkları 3 maç da çok dengeli geçti. Sezonun ilk yarısındaki maçı, Torino'da 1-0 Juve kazandı. İtalya Kupası'ndaki iki maç da 1-1, 0-0 berabere bitti. Juve çok kuvvetli ve açıkçası kazanamazlar demek zor. Milan'da da 'yanan' futbolcular var. Rebic ve Hakan Çalhanoğlu farklı bir seviyeye çıktı. Bu maçta İY1.5 alt oynamak, en güvenilir tercih.