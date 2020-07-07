Serie A 31. hafta maçında Milan ile Juventus karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Serie A'da 2013 yılından bu yana aynı rakibe en fazla mağlup olan takım, bu süreçte Juventus'a 13 kez kaybeden Milan.
- Milan, Juventus'u konuk ettiği son altı karşılaşmanın dördünde fileleri havalandıramadı (1G 5M).
Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2018'de yakalamıştı (9 maç).
- Serie A'da 2020 takvim yılında Milan'dan (13) daha az gol yiyen tek takım Juventus (9).
- Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, teknik direktörlük kariyerinde Juventus'a rakip olduğu 14 maçta galibiyet alamadı (3B 11M).
EKSİKLER, CEZALILAR
Milan: Musacchio, Duarte, Castillejo
Juventus: De Ligt, Dybala, Merih Demiral, De Sciglio, Khedira
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; Ibrahimovic
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: İtalya'da haftanın maçı ve Juventus ile şampiyonluk arasında duran 3 önemli maçtan biri bu. Pandemi arası sonrası Juve, takır takır maçları kazanıyor ve üstünlüğünü, kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Cristiano Ronaldo, inanılmaz motive ve takım arkadaşlarına da bunu yansıtıyor. Sarri de Dybala ve Ronaldo etrafında harika bir denge yakalamış durumda. Milan da yükselişte. Lazio'yu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ettiler ve haftanın en büyük sürprizine imza attılar. Bu sezon oynadıkları 3 maç da çok dengeli geçti. Sezonun ilk yarısındaki maçı, Torino'da 1-0 Juve kazandı. İtalya Kupası'ndaki iki maç da 1-1, 0-0 berabere bitti. Juve çok kuvvetli ve açıkçası kazanamazlar demek zor. Milan'da da 'yanan' futbolcular var. Rebic ve Hakan Çalhanoğlu farklı bir seviyeye çıktı. Bu maçta İY1.5 alt oynamak, en güvenilir tercih.
HEMEN ŞİMDİ OYNA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Serie A'da 2013 yılından bu yana aynı rakibe en fazla mağlup olan takım, bu süreçte Juventus'a 13 kez kaybeden Milan.
- Milan, Juventus'u konuk ettiği son altı karşılaşmanın dördünde fileleri havalandıramadı (1G 5M).
Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2018'de yakalamıştı (9 maç).
- Serie A'da 2020 takvim yılında Milan'dan (13) daha az gol yiyen tek takım Juventus (9).
- Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, teknik direktörlük kariyerinde Juventus'a rakip olduğu 14 maçta galibiyet alamadı (3B 11M).
EKSİKLER, CEZALILAR
Milan: Musacchio, Duarte, Castillejo
Juventus: De Ligt, Dybala, Merih Demiral, De Sciglio, Khedira
MUHTEMEL 11'LER
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu; Ibrahimovic
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: İtalya'da haftanın maçı ve Juventus ile şampiyonluk arasında duran 3 önemli maçtan biri bu. Pandemi arası sonrası Juve, takır takır maçları kazanıyor ve üstünlüğünü, kalitesini net bir şekilde gösteriyor. Cristiano Ronaldo, inanılmaz motive ve takım arkadaşlarına da bunu yansıtıyor. Sarri de Dybala ve Ronaldo etrafında harika bir denge yakalamış durumda. Milan da yükselişte. Lazio'yu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ettiler ve haftanın en büyük sürprizine imza attılar. Bu sezon oynadıkları 3 maç da çok dengeli geçti. Sezonun ilk yarısındaki maçı, Torino'da 1-0 Juve kazandı. İtalya Kupası'ndaki iki maç da 1-1, 0-0 berabere bitti. Juve çok kuvvetli ve açıkçası kazanamazlar demek zor. Milan'da da 'yanan' futbolcular var. Rebic ve Hakan Çalhanoğlu farklı bir seviyeye çıktı. Bu maçta İY1.5 alt oynamak, en güvenilir tercih.