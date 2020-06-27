Bilyoner ile maç önü: Celta Vigo - Barcelona

La Liga'nın 32. haftasında Barcelona Celta Vigo deplasmanına çıkıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Barcelona'yı konuk ettiği son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta (1B), bu karşılaşmalarda ortalama 3 gol kaydetti.
- Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
- Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor.
- Evinde oynadığı son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta (1M), daha önceki altı iç saha karşılaşmasında galip gelememişti (4B 2M).
- Son iki deplasman maçında gol yemeyen Barcelona, Ağustos 2016'dan bu yana La Liga'da üç maçlık gole kapama serisi yaşamıyor.
- Bu sezon La Liga'da yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Lionel Messi (21 gol & 15 asist - 28 puan).
- Lionel Messi, Celta deplasmanında çıktığı altı La Liga maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 4 asist).
- Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién, Celta deplasmanına konuk olduğu üç La Liga maçının ikisini kaybetti (1G).
EKSİKLER, CEZALILAR
Celta Vigo: Sergio Alvarez, Junca
Barcelona: Dembele, De Jong, Busquets
MUHTEMEL 11'LER
Celta Vigo: Blanco; Vazquez, Aidoo, Murillo, Olaza; Rafinha, Okay Yokuşlu, Beltran; Aspas, Smolov, Suarez
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Puig, Rakitic; Braithwaite, Griezmann, Messi
İDDAA TAHMİNİ
Hakan Celep: İspanya La Liga'da zirve, at yarışı tabiriyle bir baş bir boyun gidiyor. İkinci Barcelona ile lider Real Madrid'in puanları aynı. Barça, sanki pandemi arası olmamış gibi formda devam ediyor. 2 hafta önce Sevilla gibi zor bir deplasmanda 2 puan kaybettiler ancak bu maça hakem kararlarının da damga vurduğunu not düşmek gerek. Athletic Bilbao karşısında kazanarak tekrar güven tazelediler. Üstelik, idmanda kavga çıktığına dair haberlerin üzerine de yollarına devam ettiklerini gösterdiler.
Celta Vigo ise pandemi arasından 3 maçta 7 puanla çıkarak, küme düşme hattının 7 puan üzerine çıktılar. Özellikle, Alaves'e karşı aldıkları 6-0'lık galibiyet ve Sociedad deplasmanından çıkan 3 puan onlar adına müthiş oldu.
Barcelona adına karmaşık bir maç olacaktır. Ancak, Atletico Madrid maçı öncesi bu maçta hata yapmamaları gerekecek. Celta deplasmanında son yıllarda hep sorunlar yaşadılar ve bu maçta bunun olmasına izin vermeyeceklerdir. Maçın başından itibaren bir Barcelona baskısı ile birlikte ilk yarıdan skoru koparıp rahatlamaya çalışacaklardır. Hem ilk yarı, hem ikinci yarı Barcelona'nın galibiyetini bekleyebiliriz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Barcelona'yı konuk ettiği son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta (1B), bu karşılaşmalarda ortalama 3 gol kaydetti.
- Celta deplasmanında dört maçtır kazanamayan Barcelona, herhangi bir statta devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
- Bu sezonun ilk yarısındaki maçta Celta'yı 4-1 yenen Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor.
- Evinde oynadığı son dört La Liga maçının üçünü kazanan Celta (1M), daha önceki altı iç saha karşılaşmasında galip gelememişti (4B 2M).
- Son iki deplasman maçında gol yemeyen Barcelona, Ağustos 2016'dan bu yana La Liga'da üç maçlık gole kapama serisi yaşamıyor.
- Bu sezon La Liga'da yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Lionel Messi (21 gol & 15 asist - 28 puan).
- Lionel Messi, Celta deplasmanında çıktığı altı La Liga maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 4 asist).
- Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién, Celta deplasmanına konuk olduğu üç La Liga maçının ikisini kaybetti (1G).
EKSİKLER, CEZALILAR
Celta Vigo: Sergio Alvarez, Junca
Barcelona: Dembele, De Jong, Busquets
MUHTEMEL 11'LER
Celta Vigo: Blanco; Vazquez, Aidoo, Murillo, Olaza; Rafinha, Okay Yokuşlu, Beltran; Aspas, Smolov, Suarez
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Puig, Rakitic; Braithwaite, Griezmann, Messi
İDDAA TAHMİNİ
Hakan Celep: İspanya La Liga'da zirve, at yarışı tabiriyle bir baş bir boyun gidiyor. İkinci Barcelona ile lider Real Madrid'in puanları aynı. Barça, sanki pandemi arası olmamış gibi formda devam ediyor. 2 hafta önce Sevilla gibi zor bir deplasmanda 2 puan kaybettiler ancak bu maça hakem kararlarının da damga vurduğunu not düşmek gerek. Athletic Bilbao karşısında kazanarak tekrar güven tazelediler. Üstelik, idmanda kavga çıktığına dair haberlerin üzerine de yollarına devam ettiklerini gösterdiler.
Celta Vigo ise pandemi arasından 3 maçta 7 puanla çıkarak, küme düşme hattının 7 puan üzerine çıktılar. Özellikle, Alaves'e karşı aldıkları 6-0'lık galibiyet ve Sociedad deplasmanından çıkan 3 puan onlar adına müthiş oldu.
Barcelona adına karmaşık bir maç olacaktır. Ancak, Atletico Madrid maçı öncesi bu maçta hata yapmamaları gerekecek. Celta deplasmanında son yıllarda hep sorunlar yaşadılar ve bu maçta bunun olmasına izin vermeyeceklerdir. Maçın başından itibaren bir Barcelona baskısı ile birlikte ilk yarıdan skoru koparıp rahatlamaya çalışacaklardır. Hem ilk yarı, hem ikinci yarı Barcelona'nın galibiyetini bekleyebiliriz.