Bilyoner'de Real Madrid - Sevilla maçını canlı izle, canlı oyna!

LaLiga'nın 26. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynacak mücadeleyi Isidro Mera yönetecek ve karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'da geride kalan 25 haftada 62 puanla lider durumda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar Sevilla karşısında galibiyete uzanarak şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.
Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla ise ligde 24 puanla 15. sırada bulunuyor. Sevilla, ligdeki son 4 maçını da kaybetmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Lunin, Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Brahim Diaz, Rodrygo, Vinicius.
Sevilla: Nyland, Bade, Ramos, Kike Salas, Navas, Sow, Soumare, Torres, Pedrosa, En-Nesyri, Isaac Romero.
Santiago Bernabeu'da oynacak mücadeleyi Isidro Mera yönetecek ve karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
TAKIMLARDA SON DURUM
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'da geride kalan 25 haftada 62 puanla lider durumda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar Sevilla karşısında galibiyete uzanarak şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.
Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla ise ligde 24 puanla 15. sırada bulunuyor. Sevilla, ligdeki son 4 maçını da kaybetmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Lunin, Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Brahim Diaz, Rodrygo, Vinicius.
Sevilla: Nyland, Bade, Ramos, Kike Salas, Navas, Sow, Soumare, Torres, Pedrosa, En-Nesyri, Isaac Romero.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU