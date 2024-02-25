Bilyoner'de Real Madrid - Sevilla maçını canlı izle, canlı oyna!

Real Madrid ile Sevilla'nın karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Real Madrid - Sevilla maçını canlı izle, canlı oyna!
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25 Şubat 2024 01:28
LaLiga'nın 26. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynacak mücadeleyi Isidro Mera yönetecek ve karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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TAKIMLARDA SON DURUM

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'da geride kalan 25 haftada 62 puanla lider durumda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar Sevilla karşısında galibiyete uzanarak şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.

Quique Sanchez Flores'in yönetimindeki Sevilla ise ligde 24 puanla 15. sırada bulunuyor. Sevilla, ligdeki son 4 maçını da kaybetmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin, Vazquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Brahim Diaz, Rodrygo, Vinicius.



Sevilla: Nyland, Bade, Ramos, Kike Salas, Navas, Sow, Soumare, Torres, Pedrosa, En-Nesyri, Isaac Romero.

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