'Beşiktaş'tan teklif yok, hedefimiz Türkiye değil'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Stabaek'in 18 yaşındaki 10 numarası Hugo Vetlesen için menajerliğini yapmakta olan babasndan açıklama geldi.
Kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirten Johan Vetlesen, "Sosyal medyadaki mesajları gördüm ancak Beşiktaş ile ya da başka bir Türk kulübü ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
"TERCİHİMİZ HOLLANDA, ALMANYA, FRANSA OLUR"
Türkiye'nin transfer için tercih ettikleri ülkeler arasında olmadığını kaydeden baba Vetlesen, "Umarım Hugo mesajlardan etkilenmez ve maçlarına odaklanır. Bu iddialar konusunda fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Hollanda, Almanya ve Fransa bizim için daha öncelikli ülkeler olur" diye konuştu.
Forvet arkasında görev alan ve Norveç'in gelecek umutlarından biri olan Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirten Johan Vetlesen, "Sosyal medyadaki mesajları gördüm ancak Beşiktaş ile ya da başka bir Türk kulübü ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
"TERCİHİMİZ HOLLANDA, ALMANYA, FRANSA OLUR"
Türkiye'nin transfer için tercih ettikleri ülkeler arasında olmadığını kaydeden baba Vetlesen, "Umarım Hugo mesajlardan etkilenmez ve maçlarına odaklanır. Bu iddialar konusunda fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Hollanda, Almanya ve Fransa bizim için daha öncelikli ülkeler olur" diye konuştu.
Forvet arkasında görev alan ve Norveç'in gelecek umutlarından biri olan Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın