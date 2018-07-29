'Beşiktaş'tan teklif yok, hedefimiz Türkiye değil'

"TERCİHİMİZ HOLLANDA, ALMANYA, FRANSA OLUR"

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen'in 18 yaşındaki 10 numarasıiçin menajerliğini yapmakta olan babasndan açıklama geldi.Kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirten, "Sosyal medyadaki mesajları gördüm ancak" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin transfer için tercih ettikleri ülkeler arasında olmadığını kaydeden baba Vetlesen, "Umarım Hugo mesajlardan etkilenmez ve maçlarına odaklanır." diye konuştu.Forvet arkasında görev alan ve Norveç'in gelecek umutlarından biri olan Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.