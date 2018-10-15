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Beşiktaş'tan mutlu son için 3 transfer hamlesi!

Beşiktaş Yönetimi, devre arasında santrfor, sağ bek ve orta sahaya birer takviye yapmayı planlıyor.

Kaynak: Hürriyet
Beşiktaş'tan mutlu son için 3 transfer hamlesi!
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15 Ekim 2018 02:55
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında işini sağlama almaya kararlı olan Beşiktaş yönetimi, ara transferde takviye yapılacak mevkileri belirledi.

Teknik direktör Şenol Güneş ile koordineli çalışan siyah beyazlı yöneticiler, devre arasında 1'er golcü, orta saha ve sağ bek alacak.

Başkan Fikret Orman ve ekibi bu transferleri bir an önce bitirip, oyuncuları ucuza mal etmeyi planlıyor.

Orta saha için öncelikle Udinese'den Fildişi Sahilli Seko Fofana'yı düşünen siyah beyazlılar, sağ bek mevkisine de Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan ve Lazio'dan Patric'den birini transfer etmeye çalışıyor.

Kulüpleriyle en az 3 yıl daha anlaşmaları bulunan bu futbolcuların, 'satın alma opsiyonlu' olarak kiralanması hedefleniyor.

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