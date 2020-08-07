Beşiktaş'tan Montero için ikinci teklif

Ruiz'in ayrılmasının ardından stopere de takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Francisco Montero için tüm şartlarını zorluyor.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'tan Montero için ikinci teklif
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07 Ağustos 2020 09:57
Stopere de takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Francisco Montero için tüm şartlarını serferber etti

Daha önce yaptığı teklif İspanyol kulübü tarafından kabul görmeyen siyah-beyazlı yöneticiler bir kez daha Atletico'nun kapısını çaldı. Limitler nedeniyle bonservis ödemek isteyen Kartal, kiralık formulünü devreye soktu.

Geride kalan sezonda Deportivo La Coruna'ya kiralanan Montero 29 maçta şans bulurken 1 asist yaptı.




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