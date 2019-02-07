Galatasaray'dan Maicon'u 1,5 yıllığına kitralayarak kadrosuna katan Al Nassr'ın, bu transfer öncesinde sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'nın, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.Vida'yı renklerine katmak isteyen Al Nassr kulübünün, Hırvat futbolcudan olumsuz yanıt aldığı ve ardından Galatasaraylı Maicon'u kiraladığı ifade edildi.Sarı kırmızılılar UEFA kadrosunda da yer vermeyeceği Brezilyalı futbolcuya yapacağı ödemeden kurtulurken, üstüne para kazandı.Maicon'un gitmesiyle transferin son saatlerinde transfer edilen Luyindama için kadroda yer açılmış oldu.Bu arada Hırvat oyuncu Vida için transfer döneminin son günlerinde Roma da girişimde bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.