Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Antalyasporlu Veysel Sarı karşılaşmanın ardından "Zor bir dönemden sonra maça hazırlanmak ekstra zor oldu. Antalya çok sıcak ve ağır idmanlar yaptık. Maça hazırdık, Beşiktaş'tan daha çok mücadele ettik. Biraz daha fazla defans yaptık ama kazandık." dedi.



Kırmızı-beyazlı takımdan Hakan Özmert "Pandemi öncesi iyi bir çıkış yakaladık, üç ay aradan sonra bunu devam ettirmek önemliydi. Beşiktaş karşısında kazandığımız için mutluyuz. Şimdi kupada tur atlamak sonrasında yeniden lig maçına odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.



Antalyaspor'da bir gol, bir asistle oynayan Amilton ise "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takım olarak iyi oynadık. Beşiktaş karşı kazandık ve çok mutluyum. Bireysel olarak performansımı konuşmak istemiyorum, elimden geleni yaptım. Takım da iyiydi." ifadelerini kullandı.



