Süper Lig'de 36. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Son 6 haftada Fenerbahçe ile berabere kalan, Kasımpaşa'ya kaybeden, Alanyaspor ve Erzurumspor'u yenen ancak Ankaragücü'nden 2-0 önde olmasına rağmen 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında da kritik bir kayıp yaşadı.



Beşiktaş'ta sahalara dönen Vincent Aboubakar ilk yarıda sakatlandı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Welinton ise gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.



Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 72 yaptı. Sivasspor 51 puana ulaştı.



Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş kümede kalma hesapları yapan Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor da kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a konuk olacak.



PUAN DURUMU

(72) Beşiktaş (34 Maç)

(69) Fenerbahçe (34 Maç)

(65) Galatasaray (33 Maç)

(59) Trabzonspor (34 Maç)



İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ETKİSİZ KALDI



Sivasspor, Beşiktaş ağırladığı maça daha önde baskıyla başladı. Beşiktaş maçın ilk yarısında topa daha fazla sahip olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Vincent Aboubakar, Sivasspor deplasmanında eski görüntüsünden uzak kaldı.



Maçta ev sahibi Sivasspor zaman zaman ilk yarıda Beşiktaş kalesine etkili ataklarla geldi ancak sonuca ulaşamadı. İlk yarıda ilk şutunu 40. dakikada Cyle Larin ile çeken Beşiktaş, başka şut çekemedi. İlk yarının sonlarına doğru ise Vincent Aboubakar sakatlandı ama devre bitene kadar oyunda kaldı.



SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ



Mücadelenin ilk yarısında Sivassporlu Ertuğrul Yeşilyurt maçın 22. dakikasında top ceza sahasına göndermek isterken, Domagoj Vida araya girmek istedi. Sivassporlu futbolcular, Vida'nın topa elle müdahale ettiğini belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus pozisyonda penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. Sivasspor ilk yarının son anlarında Max Gredel ile yakaladığı net fırsatta sonuç alamadı.



CYLE LARIN FORVETE GEÇTİ



Beşiktaş ikinci yarıya başlarken, Vincent Aboubakar sahaya çıkmadı. Sakatlanan Aboubakar yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Vincent Aboubakar'ın ardından Cyle Larin ileri uca geçti. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında ikinci yarıda da pozisyon bulmakta zorlandı.



PENALTI BEKLENTİSİ, ROSIER KAÇIRDI



Maçın 52. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı. Hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Valentin Rosier kaleciyle karşı karşıya kaldı ama şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.



SİVASSPOR'UN BÜYÜK TEHLİKESİ



Sivasspor ikinci yarıda en net gol pozisyonu Erdoğan Yeşilyurt'la yakaladı. Karşılaşmanın 57. dakikasında hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti. Erdoğan Yeşilyurt pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.



SERGEN YALÇIN'DAN MÜDAHALE



Beşiktaş ikinci yarıda istediği pozisyonları bulamayınca, Sergen Yalçın değişikliğe gitti. Rachid Ghezzal ile Dorukhan Toköz 69. dakikada oyundan çıkarken, Adem Ljajic ile Gökhan Töre kalan bölümde şans buldu.



IŞIKLARIN BİR BÖLÜMÜ GİTTİ



Karşılaşmanın 78. dakikasında stat ışıklarının bir kısmı söndüğü için Fırat Aydınus oyunu durdu. Kalecileri yanına çağıran Fırat Aydınus, "Topu görüyor musunuz? Böyle devam edebilirseniz, oyunu devam ettireceğim." dedi. Kalecilerden 'Devam edebiliriz' yanıtı alan Aydınus oyunu sürdürdü.



MENSAH GİRDİ AMA BEŞİKTAŞ SONUCA ULAŞAMADI



Karşılaşmanın uzatma bölümünde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, arka adalesinde problem olan Cyle Larin'i oyundan alırken, Bernard Mensah'ı sahaya sürdü. Oyunun son bölümünde golü bulmak isteyen Beşiktaş istediği sonuca ulaşamadı ve Sivasspor deplasmanında puan kaybı yaşadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada N'Sakala rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghezzal, topu koşu yaparak gelen Rosier'in önüne bıraktı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, N'Sakala'yı geçtikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Larin'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

90+3. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına sokulup son çizgiye inen N'Koudou'nun sert ortasında, kaleye paralel giden ve kimsenin müdahale edemediği top taca çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 74 Felix), Fajr, Gradel (Dk. 85 Kone), Yatabare (Dk. 55 Kayode)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Gökhan Töre), Ghezzal (Dk. 71 Ljajic), Larin (Dk. 90+ 4 Mensah), Aboubakar (Dk. 46 N'Koudou)

Sarı kartlar: Dk. 49 Welinton, Dk. 89 Vida, 90+7 Josef (Beşiktaş), Dk. 73 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)



