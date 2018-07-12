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Beşiktaş'tan Aboubakar operasyonu!

İki sezon önce Beşiktaş forması ile taraftarların gönlünü fetheden Vincent Aboubakar'a yeniden Siyah-Beyazlı formayı giydirmek isteyen yönetim, dümeni Portekiz'e kırdı. Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta Porto yetkilileri ile masaya oturacağı ve Kamerunlu oyuncuyu kiralık olarak resmen isteyeceği öğrenildi.

Kaynak: Haberturk
Beşiktaş'tan Aboubakar operasyonu!
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12 Temmuz 2018 10:13
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Alvaro Negredo'nun bekleneni vermemesi nedeniyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda da aynı krizi yaşamamak için düğmeye bastı.

Negredo'nun maliyetinden kurtulmak için gelecek her teklifi değerlendirecek olan Siyah-Beyazlı kurmaylar, diğer yandan da yeni santrfor konusunda Vincent Aboubakar isminde karar kıldı. İki sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen, attığı gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Kamerunlu golcüyü yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta içinde Portekiz'e giderek Porto yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi.

ABOUBAKAR DA KARTAL'I İSTİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in golcü sorununun acilen çözülmesi yönünde verdiği raporun ardından Aboubakar'da karar kılan Orman'ın, daha önce olduğu gibi yıldız oyuncunun kiralanması yönünde teklifini sunacağı öğrenildi. Porto'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2,5 milyon Euro ödemeyi planlayan başkan Orman'ın, Aboubakar'a da 3 milyon Euro civarında bir bütçe ayıracağı öğrenildi.

Birçok kulübün peşinde olmasına karşın Kamerunlu oyuncunun, Beşiktaş'a geri dönmek istemesini koz olarak kullanacak olan Fikret Orman'ın yakın çevresine "Haftaya Aboubakar'ı alıp geleceğim" dediği belirtildi.

 

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