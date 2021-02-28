Beşiktaş'ta Vida'nın durumu belli oldu

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlık yaşayan ve 74. dakikada oyundan çıkan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu.



Sabah'ta yer alan habere göre yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi ağrısı da olmayınca dünkü antrenmanda yer aldı.



Vida'nın hafta içi oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.



