Beşiktaş'ta Vida'nın durumu belli oldu

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlık yaşayan ve 74. dakikada oyundan çıkan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi ağrısı da olmayınca dünkü antrenmanda yer aldı.
Vida'nın hafta içi oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.
Sabah'ta yer alan habere göre yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi ağrısı da olmayınca dünkü antrenmanda yer aldı.
Vida'nın hafta içi oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.