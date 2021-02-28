Beşiktaş'ta Vida'nın durumu belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta Domagoj Vida endişesi yaşanmıştı. Siyah-beyazlılara Hırvat stoperden iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Vida'nın durumu belli oldu
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28 Şubat 2021 12:28
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta sakatlık yaşayan ve 74. dakikada oyundan çıkan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan siyah-beyazlı takımın Hırvat stoperi ağrısı da olmayınca dünkü antrenmanda yer aldı.

Vida'nın hafta içi oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oynamasına engel bir durumunun olmadığı bildirildi.



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