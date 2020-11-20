Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran kararı

Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesinde patlayan "kaleci krizinde" sevindiren bir haber geldi.



Hafta boyunca sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkamayan Utku Yuvakuran, kamp kadrosuna alındı ve ilk 11'de oynayabileceği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu için son kararın, maçtan önceki durumuna göre verileceği de kaydedildi.



16 YAŞINDAKİ EMRE BİLGİN HAZIRLANDI



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası onanan Ersin Destanoğlu'nun ardından Utku Yuvakuran'ın da sakatlanmasıyla 16 yaşındaki Emre Bilgin özel olarak hazırlanmaya başlanmıştı.



U16 Milli Takımı'nın formasını 12, U15 Milli Takımı'nın formasını da 6 kez sırtına geçirdi.



Beşiktaş, 21 Kasım Cumartesi günü 19:00'da evinde Başakşehir'i konuk edecek.



